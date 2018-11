Afrique: Togo-Algérie (Qualifications CAN-2019) - Les préparatifs avancent, les billets en vente vendredi

Lome — Les préparatifs de la rencontre Togo-Algérie prévue le 18 novembre au stade communal de Lomé pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique CAN-2019 "avancent bien" et

la vente des billets commencera vendredi, a annoncé le responsable chargé de l'organisation de cet important rendez-vous.

"L'organisation avance bien. Ce match est très important pour le Togo, il est comme une demi-finale. Il faudrait que le Togo gagne et jouer ensuite la finale contre le Bénin. Ce match est aussi important pour l'Algérie : vous savez que l'Algérie a 7 points et si l'Algérie gagne ici au Togo, elle est directement qualifiée", a indiqué Robert Daba, responsable l'Elite Foot Management lors d'une conférence de presse à Lomé.

"Il faudrait impérativement que le Togo gagne et pour gagner, il faudrait ensemble que nous soyons supporters de nos ambassadeurs. Je dois vous dire que nous avons commencé la mobilisation depuis quelques jours, depuis hier, nous avons lancé la diffusion des spots sur les médias", a-t-il ajouté.

En vue de cette rencontre capitale pour les deux équipes, la vente des billets a commencé vendredi dans la capitale togolaise et le match devrait se jouer à guichets fermés dans un stade d'une capacité de 15.000 places.

"Au niveau de la billetterie, les tickets sont déjà prêts et ils ont été confectionnés en Europe comme face à la Gambie pour éviter la fraude comme on l'a connu lors du match face au Bénin et la semaine prochaine, précisément vendredi, nous commençons la vente de ces tickets", selon Robert Daba.

D'autre part, les prix des tickets d'entrée aux gradins et tribunes annexes seront revus à la baisse et pris en charge par la Fédération togolaise de football (FTF), a indiqué le responsable togolais, une bonne nouvelle pour les supporters des Eperviers.

"La Fédération togolaise de football vient de prendre des dispositions pour que les prix des gradins et des tribunes annexes soient diminués. La FTF prendra donc en charge ce manque à gagner. Les gradins ne seront plus à 2000 F (environ 3 euros) comme prévu par l'organisateur mais à 1000 F (environ 1,5 euro) et la tribune annexe à 2000 F", a-t-il précisé.

Enfin, les dispositifs sécuritaires déployés face à la Gambie seront les mêmes le 18 novembre prochain à l'occasion de la réception des Verts. "Nous avons changé nos dispositifs sécuritaires contre la Gambie et nous avons remarqué que ça a très bien marché donc nous allons redéployer le même dispositif", a-t-il dit.

Avant la cinquième journée des éliminatoires de la CAN-2019, l'Algérie et le Bénin sont co-leaders du groupe D avec 7 points devant le Togo (5 pts). La Gambie ferme la marche (2 pts). Les deux premiers se qualifieront à la CAN-2019.