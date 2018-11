Algérie: 4 bombes de confection artisanale et une casemate détruites à Tébessa, Boumerdès et Médéa

Alger — Quatre bombes de confection artisanale et une casemate pour terroristes ont été détruites vendredi par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) à Tébessa, Boumerdès et Médéa, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Armée nationale populaire ont découvert et détruit, le 09 novembre 2018, lors d'opérations distinctes menées à Tébessa (5ème Région militaire), Boumerdès et Médéa (1ère RM), quatre (04) bombes de confection artisanale et une casemate pour terroristes contenant des denrées alimentaires, des effets vestimentaires et divers objets", précise-t-on de même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP "ont intercepté, à Tamanrasset et In Guezzam (6ème RM), 42 orpailleurs de différentes nationalités et ont saisi 7 détecteurs de métaux, 3 groupes électrogènes, 1 marteau piqueur, 1 kilogramme de TNT, 8 charges propulsives, des outils de détonation, ainsi que 3 véhicules tout-terrain et 3 téléphones satellitaires".

Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont saisi 15 quintaux de tabac à Oum El Bouaghi (5ème RM)", tandis que des Garde-côtes "ont déjoué des tentatives d'émigration clandestine de 35 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale à Ain Témouchent (2ème RM) et El Kala (5ème RM)", ajoute le communiqué.