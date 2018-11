Cote d'Ivoire: Cour d'appel d'Abidjan - 3630 décisions rendues pour 4602 dossiers reçus en 2018

Léonard Lébry a appelé les magistrats à ne pas se dérober à la mission que leur a confiée le peuple de Côte d'Ivoire. « Celle de rendre justice à tous et pour tous en son nom ». Abordant le bilan matériel de 2017-2018, il a révélé que le parquet général et ceux sous son autorité ont mené une intense activité.

22 magistrats, à savoir, sept présidents de chambre, quatre conseillers, sept avocats généraux et quatre substituts généraux, nouvellement affectés au siège de la Cour d'appel et au parquet général près ladite Cour, ont pris fonction lors de cette rentrée judiciaire.

Le président de l'institution, Aly Yéo, l'a fait savoir, hier, lors de l'audience solennelle de rentrée judiciaire 2018-2019 et d'installation de magistrats nouvellement nommés au siège de la Cour d'appel au Plateau. Une cérémonie rehaussée par la présence du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'homme, Sansan Kambilé et de la secrétaire d'Etat chargée des Droits de l'homme, Aimée Zébéyoux.

