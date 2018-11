Cote d'Ivoire: Centenaire de l'armistice, forum de Paris sur la Paix - Ouattara présent à ces grands rendez-vous

L'agenda du Chef de l'Etat Alassane Ouattara sera très chargé, le dimanche 11 novembre. Il prendra, en effet, part à deux grands évènements, à Paris, en France.

Plus de 60 Chefs d'État dont le Président Alassane Ouattara, des chefs de gouvernement et 120 dignitaires étrangers sont attendus, le dimanche 11 novembre à Paris, en France, pour commémorer les 100 ans de la fin de la Première guerre mondiale.

Un événement hautement historique qui rappelle que le 11 novembre 1918, un accord avait été signé entre les parties engagées dans la guerre pour mettre fin aux combats de la Première guerre mondiale (1914-1918) avec la victoire des alliés et la défaite de l'Allemagne. Une guerre qui a duré quatre ans et qui a fait plus de 18 millions de morts, d'invalides et de mutilés dont 8 millions de civils.

C'est, en effet, dans un wagon-restaurant de l'état-major du Maréchal Foch que les généraux allemands et alliés se sont réunis pour poser cet acte qui mettra fin à l'holocauste. Les volées de cloches, les sonneries de clairons avaient été entendues dans toute la France pour célébrer ce cessez-le-feu qui a entraîné plus tard, le 28 juin 1919, à la signature, à Versailles, du traité de paix qui a mis réellement fin à l'état de guerre.

Emmanuel Macron, Président de la République française, a invité ses pairs du monde à marquer ce centenaire à l'Arc de Triomphe, sur les Champs Elysées. Les délégations assisteront à une cérémonie militaire, des séquences culturelles et musicales, puis un geste symbolique de ravivage de la flamme du Soldat inconnu (la flamme qui ne s'éteint jamais), par l'ensemble des dignitaires. Les chefs de délégation sont invités à poser une main sur l'épaule de leur voisin en signe de ravivage collectif.

Macron et ses invités sont attendus, dans l'après-midi de ce même dimanche, à la première édition du Forum de Paris sur la paix, à la Grande Halle de la Villette, dans la capitale française.

Un nouveau rendez-vous international pour tous les acteurs de la gouvernance

Le Forum de Paris sur la Paix n'est ni un sommet ni une conférence.

Il s'agit d'un nouvel événement annuel suscité et voulu par le Président Macron et fondé sur une idée simple, à savoir : « la coopération internationale est essentielle pour relever les défis mondiaux et assurer une paix durable ». Il s'agit, par ailleurs, d'une plateforme pour les solutions aux enjeux internationaux, en mettant l'accent sur ceux qui se battent pour mettre en œuvre les solutions concrètes aux problèmes transfrontaliers d'aujourd'hui.

Ainsi, 120 initiatives et projets de gouvernance du monde entier, parmi 850 candidatures, seront présentés dans 5 tableaux (paix et sécurité, environnement, développement, nouvelles technologies et économie inclusive). Le forum offre à ces projets une visibilité, un accompagnement et une mise en relation avec des partenaires potentiels. 10 projets seront également choisis parmi les participants et le Comité de sélection pour bénéficier d'un soutien particulier de la part du Forum de Paris sur la Paix jusqu'à la seconde édition en novembre 2019.

La Côte d'Ivoire s'honore d'avoir un projet sélectionné dans ce cadre (voir 2e article), notamment le Projet d'appui des gouvernements ouverts francophones (Pagof) destiné aux premiers pays signataires du Partenariat pour un gouvernement ouvert (Pgo).