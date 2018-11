Tunisie: Petites phrases et discours trompeurs

Au fil du temps, tout ce qui se conçoit sur le plan financier et sportif est devenu une crainte avérée, selon un angle de vue à géométrie variable. Les stars du football tunisien sont loin d'inviter à rêver. Il n'y a plus de modèle sur lequel le public et les amoureux du foot peuvent vraiment s'identifier.

Cela participe au développement d'un certain malaise. Même si on ne parvient pas à trancher au sujet des intermédiaires et des agents des joueurs, il serait quand même impératif de prendre les décisions nécessaires pour que tous ceux qui circulent dans le football de manière illégale ne puissent pas masquer une autre réalité. Amère et compromettante... Les dérapages successifs dans les négociations des contrats de certains joueurs désavouent les valeurs et les principes du football et de ses grandes époques. Nous sommes passés des acteurs, qui étaient le modèle de dévouement et d'attachement à ceux plutôt préoccupés par les considérations d'intérêt personnel. Ceux qui n'ont plus justement des liens de cœur avec leur club. Pire que les défaillances et les manquements, c'est la manière avec laquelle on gère les finances du club et les transgressions qui inquiètent de plus en plus. Le constat est là : plusieurs joueurs n'ont pas aujourd'hui une idée suffisante de ce que doit représenter un club.

Il est évident que les clubs ont besoin de renfort pour évoluer et faire face à la concurrence. L'on n'est pas censé aussi ignorer que le football est aussi fait d'erreurs et de maladresses parfois inévitables, mais tous les arguments avancés ne peuvent en aucun cas constituer une excuse aux dérapages... Il semblerait que certains sportifs soient définitivement intégrés dans la sphère des conflits, des affrontements et des altercations de tout bord. Tous les aléas et les dépassements qui en découlent nous amènent à nous interroger sur les intentions et les motivations qui font courir les uns et les autres.

Au vu des différents contrats signés ou prolongés, le football tunisien désole plus qu'il n'inspire. Au-delà des doutes quelque part justifiés, des éternelles interrogations, des objectifs et attentes rarement atteints, voire compromis, au-delà aussi de l'incapacité de la plupart de ces joueurs à s'imposer, et encore moins à mériter ce qu'ils perçoivent, c'est tout le système qui est ainsi mis en cause.

On avait espéré que les instances concernées puissent se montrer un peu plus sévères dans certains cas et préserver la crédibilité du football tunisien. De l'économie tunisienne. Le problème est grave et entraîne de lourdes répercussions sur les finances d'un sport de plus en plus à la dérive. Il y a tout un travail de prévention à mener. Mais encore faudrait-il se donner les moyens d'agir...

Au-delà des conséquences et des obligations que cela génère, les comportements doivent aussi évoluer afin d'apaiser un climat de plus en plus tendu du fait des enjeux et des pressions. Stop aux petites phrases, à la langue de bois, aux discours trompeurs. Il y a de plus en plus de dérapages qui se revendiquent en toute impunité. Parachutés dans un environnement qui ne leur appartient pas et surtout par une reconversion dont on ignore l'origine, et encore moins le sens et l'utilité, le champ d'action de beaucoup de responsables sportifs prend au fil du temps une mauvaise tournure, surtout avec des dérapages qui désavouent les valeurs et les principes sportifs.

Il est temps d'agir auprès de toutes les parties qui rendent impossible la vie du sport et des sportifs. Il serait bon que l'on clarifie les positions.