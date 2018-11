Cote d'Ivoire: Kokumbo - PEG et Habitat for humanity Côte d'Ivoire lancent officiellement leur partenariat

Les Ong Peg et Habitat for humanity Côte d'Ivoire ont procédé au lancement officiel de leur partenariat le 4 novembre 2018, dans la localité de Kokumbo, département de Toumodi.

C'était en présence de MM. Yao Kouadio Alphonse Marie Tanguy, 3e adjoint au maire représentant le premier magistrat Kouadio Hervé Paul ; Yao Jean Jacques, directeur pays de Habitat for humanity Côte d'Ivoire ; Christopher Kolosinsri, directeur de vente de Peg Côte d'Ivoire ; de la notabilité de Kokumbo et de sa population.

Ce partenariat qui ambitionne de promouvoir de meilleures conditions de vie des populations en zone rurale, selon le directeur de vente de Peg, est le fruit d'une vision et de valeurs communes que partagent les deux structures. À savoir, le développement et l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. Il s'agit de doter ces populations en énergie solaire et commodités modernes.

Ainsi, il indique que la mise à disposition de la population rurale d'outils modernes va permettre un développement participatif. Avec des prix abordables, flexibles des kits solaires proposés par Peg Côte d'Ivoire. Un système qui fonctionne comme des recharges prépayées grâce auquel l'acquéreur pourra solder sur une période allant de 20 à 27 mois pour être le propriétaire des kits. C'est-à-dire en payant chaque semaine via Orange money ou Mtn mobil money la somme de 1950 F Cfa pour le kit panneau solaire pour un dépôt initial à partir de 14 000 F Cfa et 2950 F Cfa pour le kit TV pour un dépôt initial à partir de 39 000 F Cfa. Il envisage également conquérir le marché ivoirien. « Nous envisageons pénétrer le marché ivoirien en étoffant nos produits dès le premier trimestre de l'année 2019 », conclut-il.

Yao Jean-Jacques, directeur pays de Habitat for humanity Côte d'Ivoire, a abondé dans le même sens. « Ce partenariat s'inscrit dans la mission de Habitat for humanity qui est celle d'améliorer le quotidien de nos concitoyens en leur offrant un toit décent ». Avant de dévoiler les trois axes majeurs du programme de la structure qu'il dirige. Ce sont, entre autres, le programme de logements sociaux, de l'eau potable et assainissement, et de plaidoyer. Le partenariat avec Peg, dit-il, est très important car il répond à un besoin spécifique, notamment celui de l'énergie.

Quant à Yao Kouadio Alphonse Marie Tanguy représentant le maire, il a salué ce partenariat. « Ce partenariat est le bienvenu dans notre commune. Car nous avons un problème d'habitation », a-t-il fait savoir. Avant de déplorer le manque d'électricité dans plusieurs quartiers et villages.