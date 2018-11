Afrique de l'Ouest: Gouvernance de la terre et de l'eau - La Convergence globale des luttes lance la 2è édition de sa caravane ouest-africaine

Après la première édition en 2016, la Convergence globale des luttes pour la terre et l'eau Ouest-africaine (Cglte Oa) remet le couvert pour la 2ème édition de sa caravane. Prévue du 10 au 30 novembre 2018, elle est placée sous le thème : « Droits à la terre, à l'eau et aux semences paysannes : une lutte commune ».

Procédant au lancement de ladite caravane, le 9 novembre à Abidjan-Angré-Caritas, Mme Kadidja Koné, point focal national de la Convergence a invité les communautés, les organisations et mouvements paysans, éleveurs, pêcheurs, défenseurs des droits de l'homme à s'engager pour la construction d'un monde plus juste où règne la paix et la sécurité. Mais avant, elle a indiqué que la caravane fera trois escales sur territoire ivoirien. Il s'agit de Man (16 novembre), Daloa (17 novembre), Aboisso (19 novembre).

A chaque escale, dira-t-elle, seront organisées des conférences, des expositions, des marches, des rencontres avec les élus, des manifestations culturelles. A cette occasion, la Côte d'Ivoire va accueillir environ 200 caravaniers en provenance de 7 pays (Guinée, Mali, Mauritanie, Sénégal, Sierra Léone, Gambie, Libéria). La caravane partira le 10 novembre de la Guinée, traversera la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo pour prendre fin au Bénin.

«L'objectif est de contribuer à une transformation sociale en Afrique de l'Ouest par l'amélioration des politiques et des textes législatifs en cours de ratification, notamment l'élaboration ou la révision des instruments sur le foncier, l'eau, les semences paysannes, le pastoralisme, la pêche, les Accords de partenariat économique (Ape) dans l'espace Cedeao», a soutenu Mme Koné.

Poursuivant, elle a souligné l'eau et la terre sont des ressources naturelles vitales qu'il faut sécuriser et préserver. « L'accaparement des terres, de l'eau, des semences et des ressources naturelles par plusieurs acteurs soutenues souvent par la Banque mondiale, le Fonds monétaire internationale, le G8 aggravent les migrations, la pauvreté dans les milieux ruraux et périurbains», a fait remarquer Mme Koné. Avant d'ajouter que cela freine de fait l'instauration d'un développement durable basé sur la justice sociale, la sécurisation foncière, l'agriculture familiale et l'agroécologie paysanne.

Mise en place en mars 2016, La Plateforme Nationale de la Convergence a choisi de réfléchir sur des thèmes, « Gestion des ressources naturelles et cohésion sociale » à Man, « Migration et politiques publiques de développement » à Daloa et «l'accaparement des terres, « droits des communautés et des femmes à la terre, l'eau et la souveraineté alimentaire, la pêche artisanale » à Aboisso.