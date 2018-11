Cote d'Ivoire: Médias - Des faîtières du secteur de la production audiovisuelle chez le ministre Sidi Touré

Cette audience a permis au Ministre Sidi Touré de réaffirmer à ses hôtes que le Gouvernement est à la tâche pour faire rayonner tout l'écosystème. Il a ensuite indiqué que la Politique Nationale de Communication (PONACOM) prendra en compte les préoccupations de tous les acteurs du secteur, « le plus important pour l'Etat, c'est de réguler le secteur, de s'assurer que le minimum d'équité existe et est respectée pour que chaque acteur puisse en tirer profit. »

L'Association des Professionnels Privés de l'Audiovisuel quant à elle, était représentée par les sieurs KONE Ismaël et CHEICK Yvan. Pour cette organisation, il a été question des problèmes relatifs à la télévision numérique terrestre (TNT), notamment la contrepartie financière relative la diffusion sur le satellite dès son démarrage, qu'elle souhaite sans contrepartie financière, aussi les coûts de diffusion abordables, la saine concurrence et surtout la problématique du transport du signal.

Après les civilités d'usage et prenant en premier la parole, la Conférence des Producteurs Audiovisuels de Côte d'Ivoire, par la voix de sa présidente Patricia KALOU, a égrainé les doléances de sa corporation. Ce sont entre autres, le besoin de formation au sein de la famille des producteurs audiovisuels, le problème de financement dans le secteur, l'acquisition de matériels performants et enfin la faible tarification des productions audiovisuelles nationales. Son organisation caresse le vœu de voir ses productions achetées à un prix minimal garanti afin de permettre aux acteurs de vivre pleinement de leur art.

