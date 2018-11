Maroc: Le petit tour et puis s'en va du WAC en Coupe arabe des clubs champions

Le journaliste et directeur du très influent journal privé Akhbar al-Youm, Taoufik Bouchrine, a… Plus »

Pour rappel, en l'espace d'un peu plus d'un mois, le WAC s'est fait éliminé dans trois tableaux, à savoir la Ligue africaine des clubs champions, la Coupe du Trône et, ben entendu, la Coupe arabe des clubs champions.

"Nous avons remporté toutefois un succès important sur notre pelouse et devant notre public, bon pour le moral", a-t-il poursuivi, relevant que les joueurs ont fait preuve d'une grande discipline tactique et ont bien appliqué les consignes.

Pour sa part, Georges Leekens, entraîneur de l'ES Sahel s'est déclaré "ravi de la qualification pour les quarts de finale de la Coupe arabe après un match difficile face un adversaire coriace". "Nous avons maîtrisé le jeu et pu créer nombre d'occasions de but qui n'ont pas été exploitées à bon escient", a-t-il dit.

Malgré ses efforts lors des trente dernières minutes et du temps additionnel, le WAC n'a pu inscrire le but d'égalisation.

