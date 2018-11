Maroc: Examen des moyens de promouvoir la coopération maroco-belge

Le journaliste et directeur du très influent journal privé Akhbar al-Youm, Taoufik Bouchrine, a… Plus »

Après avoir rappelé la mémoire commune des deux pays lors de la Seconde Guerre mondiale où des soldats marocains sont tombés au champ d'honneur pour la libération de la Belgique, le ministre a relevé que le Maroc et la Belgique font face aux mêmes défis liés à la réforme de l'éducation et à l'emploi des jeunes, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Lors de cette entrevue qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de Belgique à Rabat, ce dernier a souligné que sa visite au Maroc s'inscrit dans les concertations permanentes entre les responsables des deux pays, affirmant que le Royaume occupe une position importante dans le bassin méditerranéen et que la Belgique tient à approfondir le partenariat bilatéral et à le hisser à un niveau supérieur.

Les moyens de promouvoir la coopération maroco-belge dans les divers domaines ont été examinés lors d'un entretien, mercredi à Rabat, entre le président de la Chambre des représentants Habib El Malki, et le ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative à la Fédération Wallonie-Bruxelles, André Flahaut.

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.