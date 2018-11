Algérie: Cancer - Arrivée sur le marché de médicaments innovants début 2019

Le taux d'atteinte en cancer du sang a connu, selon le spécialiste, "une hausse vertigineuse", au cours des dernières années, et ce, en raison du changement du mode de vie et de certains facteurs environnementaux, ainsi que de l'absence d'une activité sportive.

Elle a affirmé, à ce propos, qu'auparavant, le pharmacien n'avait jamais été associé à la préparation de la solution entrant dans la composition de ce traitement, en raison de l'effectif réduit de cette profession au niveau des hôpitaux, et qui a été récemment renforcé , précisant que la préparation de ce traitement "requiert la prise en considération du poids et de l'âge du patient".

Les patients qui suivent leur traitement au sein des hôpitaux et des Centres de lutte contre le cancer , bénéficieront de ces médicaments, et ce, en raison de " leur coût élevé et du non-remboursement par les Caisses de sécurité sociale", selon le Pr. Bouzid.

Il a dans ce sens, rappelé les trois rencontres entre la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) et les spécialistes, en vue de l'acquisition de ces médicaments innovants destinés au traitement et qui " ont prouvé leur efficacité dans les pays qui les ont utilisés", a-t-il insisté.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.