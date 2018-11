Ile Maurice: Poids lourd transportant de l'essence - Le conducteur et l'aide-chauffeur arrêtés

Développement de taille dans le cadre de l'incendie qui a éclaté dans l'une des cabines du poids lourd qui transportait de l'essence, hier, à La Louisa, Pamplemousses. Le chauffeur du camion, Anthony Collet, qui avait été entendu par la Criminal Investigation Division (CID) de Pamplemousses après l'incident a été placé en état d'arrestation après son interrogatoire.

Plusieurs incohérences ont été notées. Mais déjà, il nous revient qu'il n'arrivait pas à fournir une explication plausible. Cuisiné par les enquêteurs, il a fini par avouer qu'il avait volé 20 litres d'essence avec la complicité de son aide chauffeur. Alors qu'il chargeait le conteneur dans la cabine, celui-ci s'est heurté à une barre, ce qui aurait, au final, provoqué un incendie.

Le suspect, âgé de 34 ans habitant Pailles a été place en détention et sera traduit devant la justice ce samedi 10 novembre. Une accusation provisoire de «Conspiracy to commit larceny in receipt of wages» sera logée contre lui.

Quant à son aide-chauffeur, un habitant de Terre-Rouge âgé de 39 ans, il a été blessé et admis à l'hôpital SSRN à Pamplemousses. Il est sous surveillance policière et devra donner sa version des faits après son rétablissement. L'enquête est menée par l'inspecteur Ramburrun et la CID de Pamplemousses sous la supervision de l'Assistant Commissaire de Police (ACP) Dawoonarain Divisional Commander Northern.