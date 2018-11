Ile Maurice: Conseil des ministres - Violence domestique, projets artistiques et permis de travail discutés

Maurice briguera un siège au sein du Commonwealth Advisory Body on Sport (CABOS) de 2019 à 2020. CABOS est l'organe consultatif qui conseille le secrétariat du Commonweath et les pays membres sur les nouvelles politiques et le développement en matière de sports.

La journée internationale pour l'élimination de la violence à l'encontre des femmes sera commémorée le 25 novembre. Le thème choisi est : «sorti dan to silans, denons violans.» L'occasion pour les autorités de lancer un nouveau protocole sur la violence conjugale. Un livret sur les conseils avant et après le mariage sera aussi publié. Un atelier de travail sera également organisé afin de trouver des solutions pour que les auteurs de la violence conjugale puissent suivre un programme de réhabilitation.

