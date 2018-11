Ile Maurice: Projet de loi - La radiation nucléaire fait l'unanimité

Pour sa part, Anwar Husnoo, ministre de la Santé, se réjouit que Maurice se mette en conformité avec les conventions et les protocoles ratifiés. Il a d'ailleurs parlé de la médecine du nucléaire. Selon le ministre, cette loi vient combler les lacunes et mettre en place un cadre juridique solide. Anwar Husnoo précise que la loi survient après la visite des officiers de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

De son côté, Danielle Selvon a félicité le gouvernement pour ce projet de loi qui va, selon elle, protéger davantage les patients et les employés. «Il met des limites d'exposition à la radiation sur une période donnée», a-t-elle précisé. Elle a réclamé qu'une attention particulière soit portée aux navires et aux vaisseaux à propulsion nucléaire dans les eaux mauriciennes. Avant d'inclure Diego Garcia, où se trouve une base militaire.

Rajesh Bhagwan et Arvin Boolell, deux députés de l'opposition, ont soutenu qu'ils sont d'accord avec la majorité. Cependant, ils ont fait un plaidoyer pour que la loi soit appliquée comme il le faut. Le député du PTr a notamment réclamé que l'institution qui sera mise sur pied soit autonome et que le directeur du board soit nommé par la Public Service Commission. Zouberr Joomaye a, lui, demandé que les fonds nécessaires soient débloqués pour la formation de ceux qui auront la tâche d'inspecter le niveau de radiation nucléaire sur les équipements.

Ivan Collendavelloo a rappelé que le Radiation Board avait été mis sur pied en 1992. Puis, en 2003, avec la menace du terrorisme sur notre territoire, le Radiation Protection Bill avait été présenté. Mais avec les développements surtout au niveau des équipements liés à la santé, il était impératif que le gouvernement introduise ce projet de loi, a indiqué l'orateur. Selon le Premier ministre adjoint, ce sont surtout les femmes enceintes et celles qui allaitent leurs bébés qui sont les plus exposées à la radiation.

Il a mis le gouvernement et l'opposition sur la même longueur d'ondes. Le Radiation Safety and Nuclear Bill a été voté à l'unanimité, à l'Assemblée nationale, hier soir. Ce projet de loi remplace la Radiation Protection Act qui a été votée en 2003.

