Nigeria: Imoh Ezekiel - Le Nigérian évoque le plus grand regret de sa carrière

Arrivé en fin de contrat à Las Palmas (10 apparitions en Liga en 2018), Imoh Ezekiel est revenu en Belgique. L'attaquant nigérian de 24 ans, passé par le Standard Liège et Anderlecht, s'est engagé pour une durée de trois ans en faveur de Courtrai.

Imoh Ezekiel avait débuté et brillé sous les couleurs du Standard en 2012, avant de rejoindre Al-Arabi en 2014. Il a par la suite rejoué à Sclessin et aussi à Anderlecht, mais demeura la propriété du club qatari jusqu'en 2017. Il s'est ensuite affilé à Konyaspor, en Turquie, puis à Las Palmas, en Espagne.

« Sincèrement, mon passage en Turquie est le plus grand regret de ma carrière, confie-t-il dans les colonnes de la Dernière Heure. Au début, j'étais intéressé à l'idée de découvrir cette compétition mais rapidement, je n'ai plus reçu mon salaire et j'ai eu des problèmes avec mon visa. Cela m'a empêché de jouer l'Europa League et je ne pouvais même pas accompagner mes équipiers en stage de présaison car mes papiers n'étaient pas en ordre. Je devais rester en Turquie et jouer avec la réserve. J'avais l'impression d'être comme un touriste en vacances. J'ai dû me battre pour avoir mon argent et des papiers en ordre. Quel manque de professionnalisme ! »

Heureusement, il a ensuite rebondi à Las Palmas. « Tout est allé mieux là-bas et j'y ai retrouvé le plaisir de jouer au foot. »