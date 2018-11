Sénégal: La ville de Mbour aura un hôtel de police et une caserne de sapeurs-pompiers (préfet)

Selon lui, la sécurité n'est pas seulement l'affaire des forces de défense et de sécurité. "Nous avons toujours demandé aux populations d'être du côté des forces de défense et de sécurité. Participer à la recherche de l'information et du renseignement, ce n'est pas de la dénonciation", a expliqué M. Ndao.

Saër Ndao assure par ailleurs que les moyens mis à la disposition des services de sécurité ont été "renouvelés". "Je ne dis pas qu'ils ont été renforcés, mais renouvelés. On a la logistique nécessaire pour prendre en charge la question sécuritaire. Les effectifs vont aussi être augmentés", affirme-t-il, ajoutant que des "véhicules tout neufs" ont été remis à la police et à la gendarmerie locales.

"Concernant le commissariat de police qu'on souhaite avoir, on va essayer de trouver un endroit stratégique. Et l'espace qu'il y a au stade Caroline-Faye en est un. Il peut accueillir certaines infrastructures de l'Etat", a poursuivi M. Ndao en présidant la "conférence territoriale" de Mbour, une rencontre annuelle d'évaluation des politiques publiques mises en oeuvre par l'Etat dans le département.

