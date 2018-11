Sénégal: Macky Sall demande aux Forces armées rester sur leurs gardes, face aux menaces sécuritaires

Les dernières promotions de l'EOA et de l'EOGN portent les noms des colonels Théodore Manga et Foula Baldé, aujourd'hui décédés.

Un dépôt de gerbes de fleurs au Mémorial du souvenir et le baptême, par le chef de l'Etat, des dernières promotions de l'Ecole militaire de santé, de l'Ecole des officiers d'active (EOA) et de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN).

Il leur a fait part de la "confiance", de la "fierté" et de la "satisfaction" qu'il a à leur égard, en présence des hautes autorités militaires et de la gendarmerie, réunis au camp Dial-Diop, à Dakar, pour cette cérémonie qu'il a présidée en sa qualité de chef des armées.

Macky Sall s'est montré préoccupé par l"'épanouissement" des forces de défense et de sécurité et le "renforcement [de leurs] capacités opérationnelles".

"Plus que jamais, je suis déterminé à poursuivre ces efforts pour que nos forces de défense et de sécurité continuent de mener leur mission dans les meilleures conditions d'efficacité", a-t-il assuré.

Dakar — Le chef de l'Etat, Macky Sall, a promis samedi de mieux équiper les forces de défense et de sécurité sénégalaises et leur a demandé de rester sur leur garde, face à "la recrudescence des menaces" contre la sécurité.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.