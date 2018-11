Cote d'Ivoire: Bruno Nabagné Koné - « Le gouvernement travaille activement à doter notre pays des réseaux intelligents »

Le site du futur parc d'expositions d'Abidjan sert de cadre du jeudi 8 novembre 2018 au samedi 10 novembre 2018 à la @ (Sia)

Lors de la cérémonie d'ouverture hier jeudi , Bruno Nabagné Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, qui représentait Amedé Koffi Kouakou, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, et parrain de l'édition, a dit : « Les infrastructures sont au cœur de toute action de développement. J'aimerais féliciter les organisateurs de ce salon pour leur engagement à promouvoir la destination Côte d' Ivoire à travers cette 3ème édition du salon qui gagne en notoriété d'année en année. Notre pays compte sur l'engagement de tous et de chacun pour réaliser l'objectif de l'émergence cher au chef de l'État, Alassane Ouattara . Ce qui implique, les nécessaires modernisations de nos infrastructures, de notre environnement et de nos mentalités. Le chef de l'État, Alassane Ouattara ne ménage aucun effort pour accroître son investissement dans ce secteur. Il a fait adopter des plans de développement qui permettent la mise en œuvre de vaste chantier et de modernisation de nos infrastructures partout sur le territoire national. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire travaille activement à doter notre pays des réseaux intelligents». Le ministre Bruno Koné a ajouté : « Une ville intelligente dotée de réseau intelligent, c'est aussi une bonne anticipation de l'évolution des voiries et des réseaux divers.

Les initiatives en la matière sont multiples, parmi lesquelles " le déploiement sur l'ensemble du territoire national d'un réseau haut débit en fibre optique, la modernisation de la photographie et de l'information géographique et la pose des feux tricolores" ». Il a déclaré que le site du futur parc d'exposition sera réalisé d'ici fin 2019 . Ismaël N'guessan Boga, Commissaire général du salon a, fait la présentation du salon. « Plusieurs activités sont prévues sur pour cette 3ème édition. 5000 visiteurs professionnels sont attendus pour des échanges fructueux, des découvertes des rencontres B to B. La zone d'or sous un chapiteau de 3000 m2, accueille une centaine d'exposants en croissance d'environ 30% par rapport à la dernière édition et représente les quatre segments d'expositions. Un espace pour promouvoir les projets structurants tels que le 4ème pont (... ). Les visiteurs pourront assister à un véritable show d'engins. Le Sia étant une plateforme de proposition technique et scientifique, cette tradition est toujours respectée par l'organisation de conférence et de panels de haut niveau dans un dialogue public-privé. Cette année, le panel sur les opportunités d'affaires a été transformé en un véritable forum économique».