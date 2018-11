Cote d'Ivoire: Ce que Silué Siélé et Philippe Eponon ont dit

Invité à prononcer une conférence inaugurale sur le thème du SIA 2018 : penser l'aménagement du territoire en intégrant les réseaux intelligents , le Conseiller spécial du Premier Ministre chargé des infrastructures Dr. Silué Siélé a indiqué que l'aménagement du territoire a de l'importance au plan économique et social et que cela peut aider réduire les déséquilibres entre les régions.

« L'aménagement du territoire va permettre de consolider la paix sociale. L'aménagement du territoire relève de trois acteurs principaux, à savoir l'homme politique, l'économiste et l'ingénieur. Le rôle de l'aménageur, c'est de mettre en place un mécanisme qui permet de résoudre le problème de déséquilibre au niveau du territoire et d'utiliser à bon escient les ressources. La réussite d'un aménagement territorial répond à trois critères que sont le développement inclusif, l'intégration des réseaux, c'est-à-dire des infrastructures en tant que tel et l'utilisation rationnelle des ressources.

Le réseau intelligent est une meilleure circulation entre le fournisseur et le consommateur, entre le réseau et l'utilisateur. Au niveau du fournisseur, le réseau intelligent lui permet non seulement de réduire les coûts d'investissement, mais aussi d'optimiser la production en fonction de la demande. », a-t-il indiqué. Philippe Eponon, président du Groupe ivoire bâtiment et travaux publics (Gibtp )a souligné : « Ce salon est une opportunité pour ses adhérents pour montrer leur savoir-faire, de s'informer sur les innovations dans leur secteur d'activité, de réfléchir et de se former, d'échanger à travers des débats, des conférences sur les défis de l'aménagement du territoire.

Cette troisième édition du Salon des infrastructures d'Abidjan sera consacrée à des échanges et partage d'expériences sur l'impérieuse nécessité d'intégrer les systèmes intelligents dans l'aménagement du territoire. En effet la politique d'aménagement du territoire est du ressort de l'État (... ) L'envisager de manière par l'intégration des technologies et techniques modernes de régulation des systèmes autonomises devrait conduire à plus d'efficacité et d'efficience dans l'exploitation des différentes infrastructures. (... ) Les réseaux intelligents sont quant à eux des réseaux matériels de distribution de fluides ou d'information qui ont été rendus intelligents par des systèmes informatiques et des interfaces électromécaniques et parfois leur donnant des capacités à pouvoir être autonomes en matière de gestion de flux et de traitement de l'information. Notre objectif à travers ce salon est d'apporter notre modeste contribution. De vendre et promouvoir les activités des entreprises du secteur bâtiment travaux public (Btp) ».