Cote d'Ivoire: Salon des infrastructures d'Abidjan - Propos de quelques acteurs du secteur

Khalid Iben Khayat, Directeur Général Régional de CIMAF :

«Le nouveau ciment "Robusto" permet l'optimisation du coût de la construction »

«Nous avons lancé un nouveau type de ciment appelé "Robusto" qui permet l'optimisation du coût de la construction. Il permet des utilisations spécifiques, notamment tout ce qui est fabrication de briques. Ce produit est performant et est destiné aux grands ouvrages tels que les stades, les barrages, les ponts et les grandes fondations. Des études ont été faites sur le terrain avant que soit lancé le produit. Nous avons écouté nos partenaires, et à partir de là nous avons fait des tests au laboratoire. C'est un produit qui se trouve sur le terrain aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que nous participons à ce salon. Nous venons ici pour rencontrer les opérateurs économiques et les utilisateurs et profiter pour se positionner, pour présenter nos nouveaux produits et notre nouvelle unité à San Pedro qui couvre tout l'Ouest de la Côte d'Ivoire »

Clyde Fakhoury, Administrateur général adjoint de PFO :

«Une opportunité de rencontrer de nouveaux acteurs et partenaires potentiels »

«Nous participons à ce salon parce qu'il est très important pour notre activité. Il a lieu en Côte d'Ivoire qui est notre pays, donc nous nous devons d'être présents pour soutenir ce type d'événement et avoir une participation importante. Nous venons ici pour marquer la présence de notre entreprise, communiquer sur ses grands chantiers, que ce soit des chantiers de bâtiments ou des chantiers de travaux publics. C'est une opportunité de rencontrer de nouveaux acteurs, partenaires potentiels »

Karl Leberton, Directeur du développement d'ISOSIGN

« Ce salon nous permet d'étoffer notre panel clients, notre relationnel ».

« Nous sommes là aujourd'hui pour présenter différents services aux clients. Des services qui vont de l'étude du projet jusqu'à sa réalisation, son installation. Nous sommes là également pour apporter des conseils à nos clients pour les aider à les orienter dans leur cahier de charges et dans leurs besoins. Ce salon nous offre beaucoup d'opportunités. Il nous permet d'étoffer notre panel clients, notre relationnel. Nous sommes une jeune entreprise. Nous voulons être un acteur majeur au niveau de la signalisation routière. Nous voulons nous positionner en tant que tel. C'est pourquoi nous sommes présents sur le salon »