Ile Maurice: Liberté d'expression - Pourquoi Barlen Vyapoory a signé le projet de loi

Dans une déclaration à l'express jeudi 8 novembre, Barlen Vyapoory s'est une nouvelle fois justifié. Il ajoute qu'il a souvent été sur des plateformes aux côtés des politiciens de tous bords quand il est invité par des organisations non gouvernementales. «Je fais souvent des discours et je m'exprime sur tous les sujets sans émettre des communiqués de presse», dit-il.

De son côté, le président de la République par intérim a, lui, voulu s'expliquer. «Nou bizin less nou konsians gid nou. DPM in koz lalwa kinn aporté pou kontrol dériv lor Facebook ki fer ditor par sertenn personn par amizma. Li dévwar enn gouvernma responsab met enn fin a sa», a déclaré Barlen Vyapoory à l'assistance.

