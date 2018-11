Ile Maurice: Freddy Sakir - «Bien encadrer les adolescents est un enjeu crucial»

L'ex-fonctionnaire se souvient des nombreuses sessions d'information et des consultations pour convaincre les jeunes de s'intéresser à des formations dans le tourisme et l'industrie. Il s'agissait des deux pôles de développement identifiés par le gouvernement.

«Rappelons-nous les émeutes Kaya, l'incendie de l'Amicale après un match de football. Il faut être vigilant et prévenir les débordements.» En 2010, lors d'un congrès international de psychologues et psychanalystes réunis à Mahébourg, Freddy Sakir a fait une présentation sur des événements violents qui ont marqué le pays. Son intervention a été publiée dans un recueil à Paris, sous le titre «Cyclone sur Maurice».

Que constate l'expert en psychologie sociale ? Freddy Sakir, qui intervenait régulièrement au Mauritius Institute of Education, s'inquiète de la prolifération de la drogue. «Bien encadrer les adolescents est un enjeu crucial.» Mais comment faire quand, en milieu scolaire, on compte un psy pour 2 000 enfants ? «Il faut que tous les enseignants soient formés en la matière afin de pouvoir apporter un accompagnement aux jeunes en attendant la visite périodique des psychologues», répond l'observateur expérimenté.

Freddy Sakir est resté un observateur attentif de l'évolution de la société mauricienne. À 84 ans, le premier Mauricien diplômé en psychologie et sciences sociales s'active toujours à observer et étudier les comportements sociaux. L'ancien conseiller en orientation professionnelle, qui a exercé pendant de nombreuses années comme conseiller en orientation professionnelle, s'intéresse beaucoup aux débats liés à l'actualité. «Cela m'arrive de zapper sur plusieurs radios. J'aime écouter les échanges sur des thèmes sociaux et les interventions des auditeurs», déclare-t-il.

