Cote d'Ivoire: Séa Honoré - " Sawegnon n'a pas perdu au Plateau, Sourou Koné a magouillé "

interview

Près d'un mois après la victoire rendue publique de Ehouo Jacques aux élections municipales au Plateau, Séa Honoré, vice-gouverneur du District autonome d'Abidjan, membre de la liste « Agir avec le cœur », remet en cause le triomphe du candidat du PDCI et contre attaque. Interview.

Un mois après les élections municipales dans la commune du Plateau quel commentaire faites-vous de la polémique qui a suivi ce scrutin?

Une élection a toujours deux résultats. En ce qui concerne le Plateau, il y a un résultat qui a été annoncé au Plateau par la CEI locale. Maintenant, il y a quelqu'un à la CEI centrale qui est allé annoncer un autre résultat à la télé sans donner le vrai résultat. Ce qui est très grave !

Ce que vous dites est tout de même surprenant ?

Justement, vous pouvez vous-même vous poser la question. Est-ce que cela se fait ? Tous les résultats qui sont annoncés à la télé sont ceux qui ont été fournis par la CEI locale.

Et au Plateau, il a été confirmé et annoncé par la CEI locale que Sawegnon a gagné. Puis le candidat Ehouo Jacques a menacé qu'il va faire ceci ou cela, qu'il va marcher; et du coup, on dit que c'est lui qui a gagné. Il a gagné où, il a gagné comment ?

Face à ce qui semble une forfaiture à vos yeux, qu'avez-vous donc décidé alors ?

Moi, j'ai fait un recours qui est déjà déposé parce que je suis sur la liste et je suis également un électeur du Plateau. Et je sais que celui qui a été proclamé vainqueur par la CIE locale, c'est Fabrice Sawegnon.

Donc moi, je ne reconnais pas la victoire d'Ohouo Jacques, je ne la reconnais pas du tout. Je ne sais pas où il a gagné et qui l'a proclamé. C'est une magouille orchestrée par certains responsables de la CIE centrale.

À la télévision nationale, c'est pourquoi Ehouo Jacques qui a été déclaré vainqueur de ce scrutin par la Cei centrale ?

Mais c'est bien ce que je vous explique. Je vous ai dit que la CEI locale qui est habilitée à annoncer les résultats au plan local, a déclaré Fabrice Sawegnon vainqueur, mais comme Ehouo Jacques a ses amis à la CEI centrale, ce sont eux qui ont pris des PV (Procès verbaux), et comptabilisé pour donner ces résultats. Ce qui ne se fait pas parce que la CEI n'est pas juge.

Et puis, ce candidat battu avait commencé à marcher partout pour dire ; "qu'ils ont volé ma victoire". Et subitement, on dit que c'est lui qui a gagné. Les vrais résultats de ces élections que nous attendions, ce ne sont pas ceux qui sortent à la télé.

Donc, dites aux Ivoiriens que le seul résultat connu au Plateau, c'est celui qui donne Fabrice vainqueur. Et qu'à aucun moment, la CEI locale n'a proclamé le candidat du PDCI vainqueur. Je dénonce cette magouille.

Si Fabrice Sawegnon a été le grand vainqueur de ces élections, comment se fait-il que, selon plusieurs sources, ses partisans ont "fuit avec les urnes jusqu'aux Deux-Plateaux" ?

Ce ne sont pas ses partisans. Mais ceux qui ont fait cela sont allés au siège de la CIE départementale. Et cette CEI départementale est malheureusement située dans le quartier où se trouve la maman de Fabrice Sawegnon .

De toutes les façons, le résultat de ces élections a été proclamé devant 13 personnes, y compris les représentants de Fabrice Sawégnon et Ohouo Jacques.

Tous les deux candidats y avaient leurs représentants. Il y avait également les observateurs internationaux; vraiment tout le monde était présent !

Devant toutes ces personnes, qu'est-ce qui a été décidé ?

C'est Fabrice Sawegnon qui a été déclaré vainqueur.

Vous en êtes sûr ?

Bien sûr ! Je peux même vous donner le PV (Procès verbal: Ndlr) de tous ceux qui étaient présents; et je peux vous donner également le résultat, tel qu'il a été proclamé.

Face à cette situation que vous déplorez, que compte faire désormais l'équipe de Fabrice Sawegnon ?

J'ai fait un recours parce que je connais la vérité. Et j'ai demandé qu'on rendre publique la victoire initiale qui a été proclamée au Plateau.

Et qu'on établisse la liste de Fabrice vainqueur. Ce que je vous dis, est la vérité. Il y a un seul gagnant au Plateau, c'est Fabrice Sawégnon. Le résultat annoncé est du faux qui a été fait à la CEI.

Quelle lecture faites-vous face au constat, selon lequel toutes les entités ayant pris part au scrutin du 13 octobre 2018 ( partis politiques et candidats indépendants ) , émettent des griefs contre la CIE ?

Justement, c'est tout cela qui fait qu'on leur reproche des choses. Il y a des gens là-bas qui discréditent la CIE. Y compris le monsieur qui est parti prendre sur lui d'annoncer le candidat du PDCI vainqueur. Parce que dans le fonctionnement de la CIE, c'est la section locale qui annonce les résultats.

Lorsque les résultats sortent des urnes, ils sont annoncés sur place. Et tout indique que c'est Fabrice Sawegnon qui a gagné.

Et malgré tout cela, ce monsieur de la CIE, s'assoit dans son bureau là-bas, parce que se disant représentant du Président de la République, il se permet de changer les résultats. Je pèse mes mots, et ce que je vous dis, vous pouvez l'écrire.

Et qui est ce monsieur ?

C'est un certain Sourou Koné. C'est un vice-président de la CEI.

Finalement, vous attendez le verdict du recours formulé ?

Moi, j'ai fait un recours, oui !

Au nom de votre candidat, Fabrice Sawegnon ?

Je l'ai fait à mon nom, en mon car j'ai qualité pour le faire.

En votre nom ? Pourtant, Fabrice a lui-même concédé sa défaite à la suite d'une déclaration rendue publique ?

C'est parce qu'il a subi trop de pressions. Sa mère a même été menacée. C'est lorsque nous attendions le deuxième résultat qui devait être conforme au premier , qu'il a préféré se retirer; car il n'y a jamais eux deux résultats dans une élection, avec la même instance, en dehors des recours légaux et formels. Cela ne signifie pas que Fabrice Sawegnon a perdu.