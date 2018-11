Sénégal: Rencontre de Haut Niveau sur « Dividende Démographique et Autonomisation des Femmes et des Filles »

communiqué de presse

Dakar, le 7 novembre 2018 - Les données disponibles sur l’Afrique montrent que l’autonomisation des femmes et des filles est un levier capital pour la capture du dividende démographique. Cette problématique sera au cœur de la rencontre de haut niveau sur « dividende démographique et autonomisation des femmes et des filles » qui se tient du 12 au 13 novembre 2018, à Dakar, au King Fahd Palace.

Organisée sous le leadership du Ministère de la Femme, de la Famille et du Genre, en collaboration avec le Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, avec l’appui de l’UNFPA et de l’Ambassade du Canada, cette rencontre vise à renforcer l’engagement des Gouvernements et l’ensemble des parties prenantes, bâtir des alliances stratégiques afin d’engager des actions concrètes pour l’autonomisation des femmes et des filles en vue de la capture du dividende démographique.

Près de 250 participants en provenance de 9 pays de la région, Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad, sont attendus. Cette rencontre réunira les ministres en charge de la femme, de l’économie, de la jeunesse, de l’éducation, des représentants de l’Union Africaine et de la CEDEAO mais aussi des représentants des organisations de femmes, de jeunes, de la société civile ainsi que des partenaires techniques et financiers.

Cette conférence régionale sera marquée par plusieurs temps forts notamment un panel scientifique et un dialogue intergénérationnel sur « Autonomisation des femmes et des filles et pratiques néfastes ». Près de 400 jeunes en provenance de toutes les régions du Sénégal, ainsi que des réseaux de jeunes de la région vont participer, le 13 novembre, à ce forum. Ce sera un moment privilégié de dialogue constructif entre les jeunes et les décideurs sur les pratiques néfastes en Afrique, les défis en matière d’emploi, d’entreprenariat, d’insertion professionnelle, de migration irrégulière et sur la mise en œuvre des politiques dédiées.

Les conclusions résultant de cette rencontre de haut niveau de deux jours seront présentées lors d’une cérémonie de clôture, présidée par son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal et vont contribuer à l’élaboration d’une stratégie nationale d’autonomisation des femmes et des filles au Sénégal.

