Sénégal: Les retraités ont de la "peine" à se faire entendre des pouvoirs publics

Dakar — L'Université du troisième âge du Sénégal (UNITRA-S) a exprimé samedi sa volonté d'aider ses membres à jouir d'un mieux-être, en même temps qu'elle partage sa "peine" à "trouver des audiences auprès des administrations centrales".

A l'occasion de la parution du livre "Récit de la retraite au Sénégal/Réalités et avenir des seniors professionnels", du journaliste Mamadou Sy Albert, l'UNITRA-S a réuni ses membres à la Maison de la presse, à Dakar, afin de trouver avec eux les moyens d"'offrir une plus grande qualité de vie à la personne âgée par le maintien et le développement de ses facultés", selon son président Sidy Camara.

Cette rencontre était également l'occasion, parmi d'autres initiatives, d'inciter "les personnes du troisième âge à pratiquer le sport, à faire face aux problèmes de santé et de nutrition", a ajouté M. Camara en présence de plusieurs personnalités invitées, dont Lamine Samba, conseiller du Premier ministre, et Assane Diop, ministre conseiller du président de la République.

L'UNITRA-S veut "aider à l'étude et à la réalisation de petits projets" au profit des retraités et "faire en sorte que la préparation de la retraite (... ) ne soit plus une opération de dernière minute" au Sénégal.

"Depuis sa création, elle n'a pas bénéficié d'un appui institutionnel et elle éprouve beaucoup de peine à trouver des audiences auprès des administrations centrales, en l'occurrence Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, malgré nos demandes répétées", déplore son président en présence de nombreux retraités, aspirants à la retraite et gestionnaires de retraite.

Assane Diop a évoqué le rôle déterminant que les retraités peuvent jouer au sein de la société, grâce à leur âge. "Les retraités doivent bâtir un futur de dignité et d'assumation des valeurs, car ils sont la synthèse du présent, du passé et du futur", a dit l'ancien ministre de la Santé, puis du Travail et de l'Emploi, ex-directeur exécutif du Bureau international du travail.

"C'est un gâchis que de ne pas pouvoir utiliser tout le savoir-faire du troisième âge, car vous devez être un levier du développement. Tout cela fait qu'on doit vous regarder avec tout le respect dû à votre rang", a ajouté M. Diop, s'adressant aux membres de l'UNITRA-S.

Lamine Samba, conseiller du Premier ministre, qu'il était venu représenter à la réunion, estime que les personnes du troisième âge sont les gardiens des valeurs d'une société. "Vous êtes un agrégat de compétences (... ) Ce que vous faites honore le pays. Et avant vous, personne n'y a pensé. Vous devez participer à tout ce qui peut stopper le délitement des valeurs et être les rangers des valeurs du Sénégal", leur a-t-il dit.