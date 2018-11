Cote d'Ivoire: Le Prix IVOIRE 2018 décerné au romancier GAUZ

Le Prix littéraire IVOIRE 2018 a été décerné, au romancier GAUZ pour son œuvre, "Camarade Papa" (éd. Le Nouvel Attila), sortie le 31 août 2018

C'était le 10 novembre 2018, à Abidjan-Riviera, à l'Eden Golf hôtel. Après sa distinction, le romancier Gauz a rendu un vibrant hommage à Werewere Liking, présidente du jury du Prix Ivoire.

Le jury présidé par la dramaturge et romancière Werewere- Liking a décerné le prix à Gauz devant cinq autres finalistes. L'écrivain congolais Emmanuel Dongala, le chroniqueur Yvan Amar (RFI), Catherine Morand (membre du jury du Prix Ahmadou Kourouma) ont pris part à la cérémonie.

La jeune romancière Grâce Minlibé s'est vu attribuer le Prix littéraire Horizon récompensant les espoirs des Belles-lettres de Côte d'Ivoire au cours de la même cérémonie.

« Comme Césaire en son temps, Gauz réinvente la littérature francophone dès son second roman. Est-ce grâce à l'influence de l'oralité ? Est-ce par la posture politique du roman souligné par son titre ? ». C'est l'avis de Baptiste Gros, La Coline aux livres, Bergerac (24) sur le roman de Gauz.

Dans sa note l'éditeur souligne que « Pour l'Enfer colonial, Camarade papa a raison et demi : aucun diable, juste la chaleur. » Et de résumer l'oeuvre : "Une histoire de la colonisation comme on ne l'a jamais lue. 1880. Un jeune homme, Dabilly, fuit la France et une carrière toute tracée à l'usine pour tenter l'aventure coloniale en Afrique.

Dans une « Côte de l'Ivoire » désertée par l'armée française, quelques dirigeants de maisons de commerce négocient avec les tribus pour faire fructifier les échanges et établir de nouveaux comptoirs. Sur les pas de Dabilly, on découvre une terre presque inexplorée, ses légendes, ses pactes et ses rituels...

Un siècle plus tard, à Amsterdam, un gamin d'origine africaine raconte le monde postcolonial avec le vocabulaire de ses parents communistes. Lorsque ceux-ci l'envoient retrouver sa grand-mère et ses racines en Afrique, il croise les traces et les archives de son ancêtre.

Ces deux regards, celui du blanc sur l'Afrique et celui du noir sur l'Europe, offrent une histoire de la colonisation comme on ne l'a jamais lue. Gauz fait vivre des personnages tout en contrastes, à la lumière solaire, dans une fresque ethnologique pétrie de tendresse et d'humour."