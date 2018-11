Sénégal: A Dioffior, Ousmane Tanor Dieng invite les leaders de BBY à donner "le bon exemple"

"Nous ne sommes pas d'accord entre nous à cause de problèmes personnels. Et à l'heure où le seul objectif est de réélire Macky Sall, il faut que les responsables de l'APR taisent leurs querelles", a ajouté M. Ndiaye, également ministre de l'Intégration africaine.

"Ce défi ne pourra être relevé que dans l'unité et la cohésion. Aujourd'hui, c'est le moment de l'occupation du terrain, le moment de la démarche de proximité", a-t-il ajouté à Dioffior, l'une des plus grandes communes de la région de Fatick.

"Donc je vous invite à l'unité, au rassemblement et à la cohésion au sein de BBY, d'autant plus que Fatick a un défi particulier à relever car étant la région où est né le président de la République, Macky Sall", a insisté le leader du PS, également président du Haut conseil des collectivités territoriales.

