Sénégal: Un étudiant mise sur le rap pour pacifier l'espace universitaire

Un match de gala sera joué prochainement, entre les étudiants et d'autres franges de la communauté universitaire, contre les gendarmes, afin de "consolider l'amitié et la fraternité" entre ces deux entités, une initiative d'Ahmad Sahid Diba.

Un panel aura lieu, en même temps que le lancement de "RapPhilo", pour discuter des grèves et réfléchir à d'autres méthodes de protestation à l'UGB, où l'étudiant Fallou Sène a été tué en mai dernier dans des heurts entre ses camarades et les forces de l'ordre, à la suite d'une grève menée par les premiers.

L'étudiant inscrit en master professionnel de développement local à l'UGB envisage de lancer, avant la fin de l'année, une application baptisée "RaPhiLo", dont le but sera de faciliter l'accès des élèves et étudiants aux contenus pédagogiques en philosophie.

Ahmad Sahid Diba dit vouloir "faciliter" la compréhension des cours de philosophie à l'aide de son rap et aider à "restaurer la paix et la stabilité au sein de l'Université Gaston-Berger".

