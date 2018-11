Maroc: Procès de Taoufik Bouachrine - «Affaire politique» ou «histoire de mœurs»?

Taoufik Bouachrine avait déjà fait l'objet de poursuites. En 2009 pour une caricature jugée irrespectueuse de la famille royale et du drapeau national. En 2015 pour un article attentatoire « à la réputation du Maroc ». Et début 2018 pour « diffamation » à l'encontre de deux ministres.

Pour les avocats de la partie civile, c'est au contraire « un dossier pénal avec des faits et des victimes ». Interrogé par l'Agence France-Presse, Me Mohammed Karout a estimé qu'il n'y avait « aucune relation entre exprimer des positions politiques et commettre des agressions sexuelles ».

Et puis il a été très, très virulent vis-à-vis de Mohammed ben Salman. Parce qu'il écrit beaucoup dans des journaux arabes. On sait très bien que l'Arabie saoudite avait fait pression sur le Maroc pour arrêter ce journaliste, le procès est totalement politique... »

