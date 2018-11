Soudan: Coopération pétrolière Soudano-Russie

- Le ministre du pétrole, du gaz et des minéraux. Ing. Azhari Abd Al-Gadir Abdullah s'est réuni avec le ministre adjoint russe des affaires étrangères, Mikhaïl Boujadanov, lors de sa visite à Khartoum.

La rencontre a examiné la coopération mutuelle entre les deux pays.

Ing. Azhari a affirmé que la relation entre le Soudan et la Russie progresse régulièrement, et il y a une confiance et une détermination d'intégrer dans des relations stratégiques, notant que les relations entre les deux pays comprennent les relations politiques et le partenariat économique et stratégique.

Il a indiqué que la prochaine réunion prévue aura lieu le 12 décembre à Moscou concernant les questions économiques liées au développement des relations bilatérales et pour l'intérêt des deux pays.

Azhari a exprimé son plaisir de recevoir le ministre adjoint russe des affaires étrangères, accompagné d'une grande délégation de l'économie et des grandes entreprises opérant au Soudan dans le domaine de l'exploitation minière, a exprimé sa volonté d'étudier les propositions faites sur le développement de l'exploitation minière nationale afin d'être en ligne avec les objectifs du ministère en ce qui concerne l'utilisation du mercure, l'accroître de la production et l'attention aux méthodes techniques universellement reconnues d'extraction de l'or.

Le vice-ministre russe des affaires étrangères a exprimé ses remerciements et sa gratitude au Soudan, soulignant que la Russie chérit son amitié et sa coopération fructueuse dans divers domaines avec le Soudan, et a déclaré que les pourparlers sont une occasion en or de consulter sur la base de la confiance mutuelle, la coopération fructueuse et le dialogue politique dans tous les domaines.

La rencontre est un pas en avant dans le renforcement des liens d'amitié entre la Russie et le Soudan, l'approfondissement du dialogue politique fondé sur la confiance mutuelle et la promotion de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines qui se reflètent positivement dans l'intérêt des deux pays et des deux peuples, a-t-il confirmé.