Madagascar: 11-Novembre - La mémoire oubliée des «poilus» malgaches

« Il faut une véritable politique publique concernant la culture et l'éducation, poursuit-il. Parce que la nouvelle génération n'est pas du tout au courant de l'existence de ces tirailleurs malgaches. Ils étaient 40 000 mais par exemple, dans les écoles militaires, on ignore complètement leur existence ».

Que reste-t-il ? Uniquement les monuments que l'on visite une fois par an. C'est comme les élections. C'est quand on a besoin d'eux qu'on se souvient d'eux ».

Il y a d'autres événements nationaux qui ont quelque peu terni cette participation, comme la participation de Madagascar à la Seconde Guerre mondiale car les Malgaches ont été plus nombreux à y participer, et c'est plus récent. Enfin, l'insurrection de mars 1947 a été plus marquante et reste encore très présente dans la mémoire des Malgaches ».

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

