Cote d'Ivoire: Pour avoir fumé de la chicha, des filles renvoyées d'un lycée

Le 9 novembre 2018, 5 filles de 4ème au lycée moderne des jeunes filles de Yopougon ont été prises en train de fumer de la chicha, en classe. La nouvelle a vite fait le tour de l'établissement et de la commune , vu de l'âge des filles compris entre 13 à 15 ans.

Joint au téléphone, Diomandé Sandé Félix, Directeur régional de l'Education nationale d'Abidjan 3 (DREN 3), a expliqué : Des filles ont été prises en train de consommer quelque chose qu'elles appellent la Chicha électronique. Lorsque ces élèves ont été prises, elles ont été renvoyées pour une semaine, et invitées à venir à la reprise avec leurs parents.

Lorsqu'il y a de telles situations, les parents sont le plus souvent émus par les mesures que nous prenons. Ils ne sont jamais émus par la dangerosité de l'acte que posent leurs propres enfants. Et c'est cela qui désole. Ils sont émus bizarrement, mais beaucoup de choses graves se passent et ils ne disent rien. Cela ne leur dit rien.

Comment pouvez-vous comprendre qu'on prenne des jeunes filles en train de fumer de la chicha électronique en classe. Il y a même une, parmi elles qui commercialise cela. Le jeune homme fournisseur qui n'est pas loin du Lycée en donne à vendre des filles.

Et quand c'est comme cela, on n'est pas ému par la gravité de l'acte, mais on est plutôt émue par les sanctions que nous prenons. Il y a des gens qui ne veulent pas de la sérénité dans les établissements».

La chicha désigne une sorte de grande pipe à eau d'origine persane utilisée principalement en Iran et dans le monde arabe pour fumer le tabac. Avec la cigarette électronique, des tentatives version électronique de la chicha, sont proposées au public, mais les puristes indiquent qu'il n'existe pas vraiment de chicha électronique.