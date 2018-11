Ile Maurice: Parlement - Pravind Jugnauth interrogé sur la liberté de la presse

Comme c'est le cas depuis le mardi 16 octobre, les premières interpellations ministérielles du Question Time sont réservées à Sudesh Rughoobur. Le backbencher cherchera des précisions auprès du ministre de l'Activité économique, de l'entreprise et des coopératives, avec ses quatre questions se rapportant aux petites et moyennes entreprises.

Neuf autres questions sont adressées au Premier ministre. Entre autres, le député indépendant Kavy Ramano veut des informations sur le montant des allocations payées au président de la commission d'enquête sur la drogue, Paul Lam Shang Leen, et à ses assesseurs. Le non-renouvèlement du contrat de Shridar Nagarajen comme Chief Executive Officer (CEO) de la MauBank fera l'objet d'une question du député mauve Reza Uteem. Il veut connaître les qualifications et les conditions d'emploi des différentes personnes nommées comme CEO pour remplacer Shridar Nagarajan.

La tranche du Prime Minister's Question Time risque d'enflammer l'Hémicycle avec la députée indépendante Danielle Selvon qui interrogera le PM sur la liberté de la presse. Elle voudra connaître les actions prises pour la promotion de ce droit. Avec la Judicial and Legal Provisions Act qui occupe toujours l'actualité, on prévoit de nombreuses interpellations parlementaires à la suite de cette question.

Pas de Supplementary Appropriation Bill ce mardi 13 novembre, au Parlement. Ainsi, il y aura une séance normale, avec la Private Notice Question du leader de l'opposition et les questions adressées au Premier ministre (PM) et aux ministres. De même que des débats autour de deux projets de loi, dont le Special Education Needs Authority Bill.

