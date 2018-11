Ile Maurice: Souillac - Un mineur ivre poignarde un garçon de neuf ans

Même les mineurs s'en prennent aux plus petits qu'eux. Alors qu'il s'apprêtait à pique-niquer et passer un bon moment, un garçon de neuf ans a été victime d'une agression sauvage.

Son agresseur présumé est un jeune de 16 ans, probablement ivre au moment des faits. Ce dernier, un habitant de Batimarais, est connu des services de police. Le petit, qui se trouvait en compagnie de ses deux frères ainsi que de ses voisins, a été conduit à l'hôpital. Grièvement blessé à la main, il a reçu des soins et a pu regagner son domicile.

Mercredi, aux alentours de 14 heures, quelques proches se rendent au jardin Telfair, à Souillac, près de chez eux, pour pique-niquer. «Nous avons demandé à D. et ses frères de nous accompagner. Tout s'annonçait bien», raconte un voisin. Aux alentours de 16 h 30, ce dernier constate que le petit hurle à tue-tête. Son épouse se précipite pour aller voir et réalise que D. se fait agresser par un jeune. «Il saignait de la main. Nous n'étions pas encore au courant que son agresseur avait un canif. Il a tenté d'attaquer mon épouse. Lorsqu'il a envoyé sa main derrière le cou de ma femme, le canif est resté coincé dans ses cheveux. Là, nous avons su qu'il était armé.»

Dispute

L'enfant, encore effrayé, a du mal à fermer l'œil la nuit. Il reste agité et a peur de croiser son agresseur de nouveau. «Je ne le connais pas. Je ne sais pas pourquoi il m'a fait ça», confie le petit, que nous avons rencontré en compagnie de son grand-père. Le garçonnet raconte qu'une dispute a éclaté entre ses frères et son agresseur alors que ce dernier le taquinait. «Je nageais lorsqu'il m'a arraché mon bodyboard. Il a ensuite plongé ma tête sous l'eau puis m'a donné des coups, sur la plage.» Un policier sur place a rappelé à l'ordre l'adolescent. «Polisié-la inn dir li konport li bien mé li ti pe persiste ek polisié-la», narre un témoin.

Après ce premier incident, le suspect et son frère sont partis voir leurs proches, qui se trouvaient également au jardin Telfair. «Il est revenu vers la plage quelques minutes plus tard et a recommencé à me taquiner. Il ne voulait pas me rendre mon bodyboard. Une altercation a éclaté entre lui et mon frère. Et il a sorti son canif pour menacer de nous piquer. Mon frère a réussi à le pousser et il est tombé. Lorsqu'il s'est relevé, il est venu vers moi pour me taillader», relate le garçon.

L'assaillant a été appréhendé par le voisin de D., qui l'a conduit au poste de police de Souillac. Une enquête policière sous une charge d'assault a été ouverte contre lui.

Nous nous sommes rendus à Batimarais, chez les proches du suspect, mais personne ne s'y trouvait. L'adolescent de 16 ans avait été accusé d'avoir volé une voiture, il y a quelque temps de cela.

Il y a moins d'un mois, Ritesh Gobin, 11 ans, s'est fait agresser au cutter par son voisin. Sachin Teeree lui a tranché la gorge. Le petit n'a pas survécu.