Ile Maurice: Bureau politique MSM - Sudesh Rughoobur au centre des critiques

Lui non plus n'a pas sa liberté de penser. Des membres du bureau politique du Mouvement socialiste militant (MSM) ont sévèrement condamné Sudesh Rughoobur au Sun Trust, hier, en présence du leader du parti, Pravind Jugnauth. Le ministre Nando Bodha a été le premier à s'en prendre au député du n°6, qui n'a pas assisté à la réunion du bureau politique d'hier, samedi 10 novembre.

Selon Nando Bodha, Sudesh Rughoobur pratique de la «cheap politics» sur le projet de by-pass entre Grand-Baie et Cap-Malheureux. Le ministre estime que le député aurait dû le consulter avant de faire des déclarations à la presse. Il est même allé plus loin pour dire que Sudesh Rughoobur n'a pas le droit de parler à la presse. Selon lui, il aurait encouragé des personnes à croire qu'il (le ministre) avait des «vested interest» dans ce projet.

Le colistier de Sudesh Rughoobur à Grand-Baie-Poudre-d'or, Ashit Gungah, s'en est aussi pris à lui. Il a rapporté les absences du député aux réunions qu'il organise et qu'il ne répond même pas à ses invitations. Selon Ashit Gungah, il devient de plus en plus difficile de travailler avec Sudesh Rughoobur.

Le ministre Mahen Jhugroo a ajouté que Sudesh Rughoobur, avec les députés Bashir Jahangeer et Sangeet Fowdar, veulent se joindre à un autre parti. Après avoir écouté ces trois intervenants, Pravind Jugnauth a laissé entendre qu'il n'interviendrait qu'en présence de Sudesh Rughoobur.

Isolé

Interrogé, hier, ce dernier répond que comme il n'était pas présent, il lui serait difficile de faire des commentaires. «Je dois vérifier les informations dont vous me faites part avant de faire une déclaration. Si ce que vous avancez est vrai, alors c'est très grave et j'attends patiemment la prochaine réunion du bureau politique pour me prononcer.»

La veille, au Parlement, le député MSM s'était trouvé isolé. Les parlementaires de la majorité avaient chaudement applaudi Nando Bodha, qui l'avait rabroué. Le ministre avait promis de replanter 400 filaos pour 100 arbres abattus à Anse-la-Raie.