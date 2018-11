Ile Maurice: À Vacoas,grièvement blessé en portant secours à sa mère, il décède

Alertés, la police et le SAMU ont été mandés sur les lieux. Mère et fils ont été transportés à l'hôpital. Si Devny Hurkoo a pu regagner son domicile après avoir reçu des soins, son fils avait, lui, été admis à l'ICU.

Toutefois, quinze minutes plus tard, Vanessen Sabapati s'est de nouveau présenté chez les Hurkoo pour la même raison. Cette fois, Devny Hurkoo a refusé en lui disant qu'elle lui avait déjà donné à manger. En colère, le quadragénaire s'est emparé d'un rondin et a commencé à agresser la sexagénaire. En entendant du bruit, Parsan Hurkoo est venu s'enquérir de ce qui se passait. Mais en tentant de porter secours à sa mère, le suspect l'a assené un coup à la tête et il a perdu connaissance. Entre-temps, Vanessen Sabapati a pris la fuite.

