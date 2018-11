Soudan: Les experts discutent le projet d'amendement la loi de la protection des antiquités

- Le chef du conseil de l'administration de la commission nationale des antiquités, Prof. Yousef Fadl en présence du ministre d'État au ministère de la culture, du tourisme et des antiquités, somaya Idris Akd , des experts et spécialistes dans les domaines de l'archéologie, les avocates des différentes universités du pays, les conseillers et ont étudié le projet de gestion de la législation du ministère de la justice sur l'amendement de la loi sur la protection des antiquités de l'année 2018, au siège du ministère de la culture, du tourisme et des antiquités.

Akd a souligné la nécessité de trouver une loi qui protège les monuments et le patrimoine soudanais en tant qu'atout national qui doit être préservé, sauvegardé et protégé contre les dommages et les pertes.

Le directeur de l'autorité a examiné les raisons de l'amendement, qui comprend l'existence de nouveaux internationaux qui exige l'amendement pour le bien de l'accompagnement, ainsi que les développements dans le monde de la criminalité contre les effets et l'existence d'un certain nombre de conventions que le Soudan n'a pas achevé les procédures d'adhésion.

Lorsque les orateurs se sont mis d'accord sur l'importance des amendements, notant la faiblesse des sanctions en cas de violation des antiquités et la réception de certains textes nécessitant des modifications en plaçant des mots catégoriques, en supprimant l'incompatibilité avec les lois étatiques et en excluant ce qui n'existe pas dans l'environnement soudanais, la maison des antiquités.