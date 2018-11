Algérie: Ouyahia participe à Paris à la cérémonie de commémoration du centenaire de l'armistice

"Que ce jour anniversaire soit donc celui où se renouvelle l'éternelle fidélité à nos morts. Faisons une fois de plus ce serment des nations de placer la paix plus haut que tout, car nous en connaissons le prix, nous en savons le poids, nous en savons les exigences", a-t-il souhaité, appelant les nations à auditionner les espoirs "au lieu d'opposer (les) peurs".

Au cours de la cérémonie, précédée l'interprétation de la Sarabande de la Suite n 5 pour violoncelle en do mineur de Jean-Sébastien Bach par le célèbre violoncelliste américain Yo-Yo Ma, des témoignages écrits le 11 novembre 1918 par des soldats, par un travailleur, par une femme, ont été lus, sous la pluie, par des lycéens en français, en anglais, en chinois et en allemand.

Les ressortissants de plus de quatre-vingt pays, dont des Algériens, ont participé à cette guerre qui a laissé derrière elle près de 19 millions de morts, blessés, invalides et mutilés.

Le 11 novembre 1918, l'armistice a été signé entre l'Allemagne et les forces alliées, après plus de quatre années de combat dans le nord et l'est de la France.

