Tunisie: «Le cinéma de Djibril Mambéty, Cissé et Sissako nous manque»

S'agissant des films subsahariens, l'académicien Ahmed Gasmi a estimé que la nouvelle génération de réalisateurs a diversifié les expériences afin de proposer un cinéma différent de celui de leurs aînés. «Ces expériences sont à saluer, même si elles sont traversées par une conformité dans le traitement des sujets», a-t-il jugé avant de conclure : «Le cinéma de Djibril Diop Mambéty, Souleymane Cissé et Abderrahmane Sissako nous manque, à nous et à tous les nostalgiques d'une époque où le cinéma africain aborde des sujets sociaux en s'appuyant sur une esthétique africaine bien singulière».

Pour l'académicien, l'authenticité d'un film réside dans le traitement esthétique du sujet choisi à travers la fluidité du scénario, la construction équilibrée des personnages et la faculté de créer des mondes authentiques originaux ayant leur propre logique. Et d'ajouter : «Même s'il y a des films qui ont évoqué la lutte contre le terrorisme, le traitement du sujet manque, quant à lui, de profondeur et reste prisonnier des clichés autour de la question».

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.