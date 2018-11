Tunisie: Entre l'offre de dialogue et les pressions de l'Ugtt

Dans le camp opposé, le gouvernement garde le silence, un comportement qu'il a déjà adopté lors de la campagne de mobilisation similaire menée par l'Ugtt durant la période qui a précédé la journée du 24 octobre dernier, jour où les salariés des établissements du secteur public devaient observer une grève générale, qui a été du reste annulée au dernier moment quand Youssef Chahed et Noureddine Taboubi sont parvenus à un accord comportant la majoration des salaires des fonctionnaires du secteur et aussi la préservation des entreprises publiques dont accusait le gouvernement de chercher à céder au privé.

A Sfax, Noureddine Taboubi est allé à la rencontre des cadres et des employés de la Fonction publique pour répercuter le même discours concernant la stratégie de communication adoptée à propos de la grève générale programmée dans quelques jours. Taboubi a révélé aux présents que jusqu'à maintenant les contacts avec le gouvernement n'ont abouti à aucune solution et par conséquent «la grève est maintenue face au mutisme du gouvernement».

Au menu de ces rencontres : les préparatifs matériels en prévision de la grève accompagnée d'un discours commun aux responsables syndicaux qui se relaient dans les régions : la grève pourrait être annulée au cas où l'Ugtt et le gouvernement parviendraient à un accord qui réponde aux attentes et revendications des salariés de la Fonction publique.

