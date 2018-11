Soudan: Mumtaz appelle à la Coordination des efforts sur le Retour Volontaire

Il a appelé les Partenaires Régionaux et Internationaux à continuer d'Appuyer les Efforts de Sécurité et de Stabilité au Darfour et à Exercer des Pressions sur les Mouvements Armés restants pour qu'ils rejoignent le Processus de Paix.

S'exprimant lors d'un Atelier consacré aux efforts concertés des Partenaires visant à soutenir la mise en œuvre de Programmes de Retour Volontaire à l'Hôtel de Salam Rotana de Khartoum, le Ministre fédéral a renouvelé l'engagement du Gouvernement à surmonter les Impacts de la Guerre et de créer des Conditions Propices à la Stabilité et au Développement des Etats du Darfour.

Khartoum — - Le Ministre de la Chambre du Gouvernement Fédéral, Hamed Mumtaz, a souligné la nécessité de coordonner les efforts avec les Partenaires de la Commission de Retour Volontaire et de Réinstallation pour s'attaquer aux Causes du Refuge par la mise en place de Projets de Développement.

