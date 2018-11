Soudan: Les signataires de la Paix du Darfour déclarent que l'Option de la Coalition est ouverte

Khartoum — - Adam Awad Ahmed, Porte-parole du Conseil des Mouvements Signataires de la Paix du Darfour, a déclaré que l'Option du Regroupement et de la Coalition pour l'Organisation des Prochaines Elections est Ouverte.

Dans une déclaration à SUNA, Adam a souligné l'importance de Former des Coalitions Stratégiques Garantissant la Mise en œuvre des Résultats du Dialogue National et Fondées sur un Programme répondant aux Aspirations de la Population Soudanaise, Réalisant la Justice Sociale et un Système Démocratique.

Le Conseil des Mouvements Signataires de la Paix du Darfour a déclaré qu'il avait tenu une réunion prolongée au cours des deux derniers jours et discuté de l'Avenir et de la Position des Mouvements et de la Transformation Politique à venir.

Il avait également discuté de la Situation Politique et Economique Actuelle dans le pays et avait dégagé une Vision qui relancerait le Processus Politique.