Cote d'Ivoire: Salon des infrastructures d'Abidjan 2018 - Ambiance et état des lieux sur le site

La 3e édition du Salon des infrastructures d'Abidjan (Sia) a eu lieu du 08 au 10 novembre 2018 sur le site du futur parc d'exposition à Abibjan - Port-Bouet

L'ambiance y était au travers des conférences, des panels et surtout dans les zones d'expositions qui ne désemplissaient pas. Il s'agit de la zone dénommée INDOOR. Un chapiteau blanc de 3000m2 doté de quatre haut-parleurs à partir desquels une voix féminine égrenait le contenu du programme et diffusait les informations liées au Sia.

Le sol était recouvert de tapis verts, rouges, noirs et bleus, qui abritait une centaine d'exposants tenant des stands. Des espaces de quelques mètres carrés et de forme rectangulaire aménagés pour laisser transparaître le domaine d'activités des exposants, et avec des salons pour recevoir et échanger avec les visiteurs.

Professionnels du Btp, chefs d'entreprise, étudiants et autres visiteurs se sont rués dans les stands à la recherche de partenariats, de découvertes de produits et services innovants, de conseils et d'emplois, surtout pour les étudiants qui venaient de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny (Inphb), des universités et des grandes écoles de la place.

Une panoplie de visiteurs composés de femmes, hommes, qu'ils soient adultes ou jeunes et accompagnés par des enfants pour certains, qui montraient leur fascination face aux tableaux, aux produits exposés dans les stands.

Ces visiteurs avec leur badge au cou, étaient courtisés constamment par des jeunes filles et jeunes garçons vêtus de tee-shirts à l'effigie des entreprises exposantes, avec pour mission de les attirer dans leur stand à l'effet de les instruire sur leurs produits et services, et en faire de fidèles clients.

Non loin de cette zone d'expositions qui grouillait de monde, se trouvait une seconde sur un espace à ciel ouvert, baptisée OUTDOOR. Les visiteurs pouvaient y voir des matériels de chantiers, des engins et des véhicules lourds offrant au public des démonstrations sur l'ensemble du salon.

Des acteurs étatiques, ou représentants de l'administration et des patrons de grands groupes industriels étaient également pour réfléchir et apporter des réponses à la problématique de l'aménagement territorial et des réseaux intelligents.

À côté des visiteurs, des journalistes, photographes et autres hommes des medias étaient aussi de la partie. Au moyen de leurs plumes, leurs claviers, leurs micros, leurs cameras et leurs appareils photos, ils ont permis au Sia 2018 de laisser ses traces pour les générations futures.