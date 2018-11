Cote d'Ivoire: Centenaire de l'Armistice de 2018 - Alassane Ouattara présent

Ce Forum a pour objectif de promouvoir les actions concrètes en vue de la consolidation de la paix, de défendre le multilatéralisme et d'envisager la meilleure façon d'améliorer l'organisation du monde, ses règles et ses Institutions.

Cette célébration a été marquée par un cérémonial militaire, une séquence culturelle et musicale ainsi que des gestes symboliques tels que le ravivage de la flamme du soldat inconnu et le dépôt d'une gerbe de fleurs.

Le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane OUATTARA, et la Première Dame, Mme Dominique OUATTARA, ont pris part, dimanche 11 novembre 2018, aux côtés de 72 Chefs d'État et de Gouvernement dont les Présidents Emmanuel MACRON, Donald TRUMP, Vladimir POUTINE, la Chancelière Angela MERKEL et le Roi du Maroc, Sa Majesté MOHAMMED VI, à la cérémonie internationale du Centenaire de l'Armistice de 1918.

