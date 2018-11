Mali: Un banquier nommé directeur général pour remettre en orbite EDM-SA

La décision a été rendue publique vendredi dernier à Bamako, à l'issue des travaux de la session du conseil d'administration de la Société Energie du Mali (EDM-Sa). Le nouveau directeur général Amadou Diarra est un cadre qui a assumé des postes de responsabilités au sein de la BCEAO.

En sa qualité de gestionnaire, cet ancien cadre de la BCEAO aura comme mission prioritaire de redresser la gestion financière d'EDM-sa. Une société qui survit aujourd'hui grâce à la subvention de l'Etat estimée à plusieurs milliards FCFA par an.

Il s'agira pour Amadou Diarra de poursuivre l'exécution du plan de l'apurement des dettes, avec l'aval du ministre de l'Economie et des Finances, Dr. Boubou Cissé.

Avec plus de 300 milliards de FCFA comme engagements dus en mars 2018 et plus de 200 autres milliards de FCFA comme échéances dues au titre de l'année 2018, la société EDM-SA fait face au double défi : apurer ses dettes et tenir son engagement de fournir l'électricité aux milliers d'abonnés et en offrir aux nouveaux clients.

Pour relever ce défi, son prédécesseur Sambou Wagué (l'actuel ministre de l'Energie et de l'Eau) a bénéficié de l'accompagnement de l'Etat du Mali à travers le ministre de l'Economie et des Finances, Dr Boubou Cissé. C'est ainsi qu'un programme d'apurement des créances de l'EDM-SA fut proposé et accepté par toutes les parties.

L'ancien Dg s'est attelé à réinstaurer la confiance avec les partenaires stratégiques à travers l'apurement élaboré et programmé des dettes, avec l'aval du ministre de l'Economie et des Finances, Dr. Boubou Cissé.

Autres objectifs assignés : Amadou Diarra doit mettre de l'ordre dans les ressources humaines de la société, faire le point de l'ensemble des abonnés sur toute l'étendue du territoire national.