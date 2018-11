Ile Maurice: 100 ans de l'Armistice - Ces soldats mauriciens impossibles à retrouver

Le centenaire de la fin de la première guerre mondiale est célébré ce dimanche 11 novembre. À Maurice, des personnalités ont défilé devant le monument du soldat inconnu à Curepipe pour rendre hommage aux Mauriciens qui ont combattu pendant la Première et la Seconde guerre mondiale dans l'armée britannique. Cette année est d'autant plus symbolique car le monde célèbre le centenaire de la fin de la première guerre.

Direction la nécropole de Notre Dame de Lorette, le plus grand ossuaire de France. Sur ce site, où se sont déroulées plusieurs batailles, reposent 40 057 soldats. La moitié d'entre eux sont dans des fosses communes. Des tombes s'étirent à perte de vue. La symétrie des croix sur ces sépultures est presque militaire, interrompue par les emplacements des fosses communes. C'est en militaires qu'ils sont morts, c'est au garde-à-vous qu'ils reposent. Malgré le soleil et l'absence, l'endroit est loin d'être chaleureux. Il y a un siècle, plus d'un demi-million d'hommes ont perdu la vie ici...

Au milieu du cimetière se dresse une tour-lanterne gardée par un gardien des flammes, qui agit aussi comme guide. Y a-t-il des Mauriciens parmi les soldats britanniques tombés sur ce site ? Personne ne le sait. «Il existe un registre avec le nom de tous ceux qui ont été identifiés. Si vous avez un patronyme, je peux vérifier. Mais on ne connaît pas la nationalité», explique le gardien de cimetière. On n'ose pas lui dire qu'en nous évoquant le nom, nous saurons immédiatement qu'il s'agit d'un Mauricien. Mieux encore, on connaîtra même sa communauté. Mais peu importe, le gardien n'en a rien à faire. Même les politiciens ne se soucient pas des morts car ils ne votent pas... Quoi que...

Plaque d'identification

Cette nécropole contient pas moins de huit fosses communes. La principale se trouve sous la tour lanterne. Quelques cercueils sont exposés avec des restes des soldats inconnus dans une niche murale Art Deco, mais la plupart ont été enterrés sous la tour. D'autres sont dans les huit fosses communes. «Les soldats avaient une plaque d'identification. Les cadavres retrouvés avec les plaques ont été placés dans des tombes. Les autres, malheureusement, n'ont pas pu être identifiés», poursuit le gardien. Peut-être qu'un de nos compatriotes qui servait l'armée anglaise s'y trouve ? On ne le saura jamais.

En face de l'ossuaire se tient l'Anneau. Monument circulaire imposant inauguré en 2014 pour marquer le centenaire du début de la Première Guerre. Les noms des 580 000 soldats tombés sur le site entre 1914 et 1918 y sont inscrits par ordre alphabétique. Pas un bruit, malgré les cars de touristes présents. Certains cherchent un ancêtre, d'autres regardent les plaques de cuivre sur lequelles les noms sont inscrits d'un œil... Est-ce qu'Abdul Rahman Khan est un Mauricien ? Un Indien? On ne le saura pas...

Edith Cavell à l'honneur au Musée Vivant

Son nom évoque l'adresse du Sun Trust et de Mauritius Telecom. Edith Cavell, infirmière belge fusillée par les Allemands pour avoir permis à plusieurs résistants de s'échapper, est à l'honneur dans l'un des musées du site. Sa photo, ainsi qu'un texte relatant son histoire et condamnant son assassinat, trônent sur un mur.

Ailleurs dans le musée, des vestiges récupérés sur le site. Pour la petite histoire, l'uniforme des soldats français au début de la guerre a vite été changé. La raison est que la couleur rouge des pantalons était facilement repérable par l'ennemi. Des plaques d'identification, des briquets, des carnets de notes des soldats dont certains troués par balles, entre autres, sont entassés dans des vitrines.

Pourquoi le nom du Musée Vivant ? Le monsieur âgé et grincheux explique que c'est parce qu'il y a des scènes reconstituées. Impossible d'en savoir plus de lui. Il faut se rendre dans les entrailles du musée pour découvrir les dédales dans lesquels sont recomposées des scènes de vie dans des tranchées et abris des soldats.

La guerre en chiffres:

Pays Population Soldats Tués

Grande-Bretagne 45 500 000 8 375 000 682 000

Colonies britanniques 375 000 000 895 000 187 000 dont 3 000 Mauriciens

France et colonies 39 000 000 8 501 045 1 391 000

Etats-Unis 102 017 312 4 272 000 70 000

Italie 37 000 000 5 704 000 750 000

Au total, la première guerre a fait

10 millions de morts

19 millions de blessés

10 millions de mutilés

7 millions de prisonniers

9 millions d'orphelins

5 millions de veuves

La guerre de 1914-1918 a coûté 170 milliards d'euros à la France 1, 524 milliards à l'ennemi.