Cote d'Ivoire: MTN ligue 1 (10e journée) - L'Asec humilie l'Africa dans le classico Ivoirien

De retour des vestiaires le champion en titre, l'Asec Mimosas est plus entreprenant. A la 68e minute sur un coup franc bien exécuté, Malo Patrick, coupe la trajectoire du ballon et prend à défaut le portier de l'Africa sport en somme Asec (2-1) Africa sport.

Au terme de ce classico Ivoirien, les jaune et noir de l'Asec Mimosas ont dynamité, l'Africa Sports (3-1). Ainsi les poulains du coach Amani Yao Lambert César de l'Asec viennent de mettre fin à une série de trois défaites consécutives et ceux grâce aux buts Tapsoba Abdoul, (17e) Patrick Malo (68e) et Ta Bi Braciano (90e). Quant aux aiglons de l'Africa Sports cuvé Vagba Alexis sauvent les meubles par Diallo Ousmane (42e).

