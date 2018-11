Mali: Le démarrage des travaux du 4è pont de Bamako prévu pour 2019

Cette infrastructure d'envergure contribuera à l'urbanisation de la ville de Bamako et l'amélioration de la mobilité urbaine. Son exploitation permet aussi de désengorger, aux heures de pointe, les trois autres ponts de la ville (pont des Martyrs, pont Fahd et 3è pont).

Selon les initiateurs, ce 4ème pont permettra d'avoir des gains appréciables de distance et de temps sur les trajets rive droite-rive gauche du Niger, avec des conséquences positives sur l'économie en général ainsi que sur l'environnement, notamment la pollution atmosphérique par la limitation des distances parcourues et des embouteillages.

Le futur ouvrage sera réalisé en 2×3 voies. Et sa longueur sera d'environ 900 mètres en plus des voies de raccordement. Le coût de sa réalisation est estimé à 60 milliards de francs CFA.

A sa sortie d'audience, le porte-parole et chef de la délégation chinoise Monsieur FAN a précisé que le but de leur séjour au Mali est d'accélérer le processus de réalisation du quatrième pont de Bamako Le démarrage des travaux est prévu pour les premiers mois de l'année 2019.

S'adressant à la délégation China Hydro Engineering, le Premier ministre a rappelé et salué le soutien inestimable qu'apporte la Chine à notre pays dans le cadre de son développement socio-économique. Aussi, Soumeylou Boubèye Maïga a réitéré sa détermination à œuvrer pour le renforcement et la diversification de notre coopération bilatérale.

Ce projet est le fruit des excellentes relations d'amitié et de coopération qui unissent le Mali et la République populaire de Chine depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale.

