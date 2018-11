Algérie: Troisième salon de l'emploi "Tamheen" le 28 novembre à Oran

Le salon "Tamheen" est initié par "SDH" en partenariat avec l'organisation internationale à but non lucratif "World Learning", basée à Alger, avec l'appui de l'ambassade des Etats-Unis dans le cadre de l'Initiative de partenariat avec le Moyen-Orient (MEPI).

Les dispositifs publics d'insertion et de facilitation seront présentés à ce titre par des cadres des organismes compétents à l'instar des agences de l'emploi (ANEM) et de gestion du micro-crédit (ANGEM).

En plus de sa vocation à favoriser le contact direct entre postulants à l'emploi et recruteurs, cette nouvelle édition mettra également en relief "la démarche entrepreneuriale" afin d'encourager les jeunes à créer leur propre micro-entreprise, a fait valoir Mme Brahimi.

