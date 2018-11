Maroc: Le Hassania s'empare de la tête, tandis que le MCO s'enfonce dangereusement

Comme souvent depuis le début de la saison, les positions ont encore une fois bougé lors de cette 8ème journée de championnat. Suite à une série de résultats décevants, le FUS de Rabat a enfin renoué avec les trois points en disposant du Difaâ El Jadida, retrouvant ainsi la première partie du classement. Une douce saveur de succès auquel n'ont goûté ni le Moghreb Tétouan ni le Rapide Oued Zem, qui se sont neutralisés. Les autres bonnes opérations du week-end sont à mettre à l'actif tout d'abord du Youssoufia Berrechid qui s'est imposé, à Berkane, contre le Mouloudia Oujda, dans un duel de promus engagé à souhait, et puis, du Hassania d'Agadir qui a chipé vendredi soir, la première place à son adversaire, l'Olympic de Safi.

HUSA vs OCS (3-0)

Lorsque l'OCS enchaînait les bons résultats à cheval sur les mois de septembre et d'octobre, on se doutait bien que ça n'allait pas durer longtemps. Qu'ils allaient tôt ou tard rentrer dans les rangs. Cependant, on n'aurait jamais imaginé qu'il allait flancher à de telles proportions. A vrai dire, les deux derniers nuls concédés étaient quelque peu annonciateurs de la baisse de régime des hommes de Dmii. D'ailleurs, sur la pelouse du stade Adrar, ils ont été mangé comme jamais dans les duels (seulement 25% gagnés). Sans oublier le brin de réussite qui les a fuis. Quand le Hassania d'Agadir a ouvert le score en début de match (5') sur penalty, par l'intermédiaire de son artificier en chef, Daoudi, puis renforcé son avantage une demi-heure plus tard, grâce à une faute de main du portier de Safi, le spécialiste de la chose, Majid, sur un coup franc d'El Berkaoui, à 20 m des cages, le milieu de terrain de Safi, Yehia, manquait l'occasion de recoller au score, à trois minutes de la pause, en ratant lamentablement un jet de 11m. Au retour des vestiaires, les débats ont été un peu plus équilibrés, jusqu'à ce que Berkaoui ne décide d'inscrire son doublé en même temps que de sceller la victoire des siens, offrant de fait la tête du championnat au Hassania. L'OCS quant à lui rétrograde, pour l'instant, à la place de dauphin.

DHJ vs FUS (1-2)

C'est le genre de rencontrer que l'on aurait aimé voir s'arrêter en fin de première mi-temps tant la seconde fut désolante. Aux antipodes des premières, les 45 dernières minutes ont été d'un ennui abyssal. Faut dire que le niveau de jeu affiché par les deux équipes entre la 20ème et la 40ème minutes nous a tellement enchanté qu'il a fait naître en nous l'espoir d'une suite du même acabit. Ou du moins, une réaction d'orgueil de la part du Difaa. Que nenni. Les hommes du néo-coach jdidi, Hubert Velud n'ont que très peu inquiété ceux de Regragui au retour des vestiaires. Ces derniers auront dessiné leur victoire grâce aux réalisations de Benarif (24') et Makran (38'). Entretemps, Khokhouche a égalisé pour le DHJ (33'). Ce succès glané à l'extérieur permet aux Rbatis de se revigorer après deux défaites consécutives et grappiller quelques places au classement (7ème). De son côté, le DHJ est éjecté du podium (6ème), n'ayant récolté qu'un point lors des trois dernières rencontres, après avoir fait le plein de points à l'occasion des trois premières.

MCO vs CAYB (0-1)

Dans une rencontre au parfum de seconde division, le Youssoufia Berrechid a réussi à décrocher un précieux succès lors d'un duel de promu disputé, en disposant du champion de D2 sortant, le Mouloudia Oujda. Le défenseur Nacir a été l'auteur de l'unique réalisation de la rencontre (56'). Cette victoire permet au Youssoufia de surfer sur la vague des résultats positifs enregistrés depuis le début du championnat (3 victoires, deux nuls et une défaite). Un bilan qui lui vaut provisoirement une place sur le podium (3ème). Le MCO, qui est l'une des équipes à avoir joué ses huit journées de championnat, s'approche dangereusement des bas-fonds du classement (13ème). Avec une seule victoire enregistrée jusqu'à maintenant, Oujda s'achemine vers une saison compliquée.

MAT vs RCOZ (1-1)

Enfin, sur ses terres, le Moghreb Tétouan n'a pu faire mieux qu'un résultat nul face au Rapide Oued Zem. Et c'est déjà pas mal. Menés dès la 10' par Hariss, l'un des dépositaires du jeu des visiteurs, les Nordistes sont finalement et non sans peine, revenus au score dans le dernier quart d'heure par Naim (79'). Un point pour chacune des deux équipes donc, qui permet au RCOZ de garder le contact avec le peloton de tête (5ème), contrairement au MAT qui décroche (10ème).